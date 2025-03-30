ХАМАС запытал до смерти одного из участников акции протеста в Газе

Израильские и западные СМИ пишут о том, что палачами ХАМАСа был казнен один из участников антихамасовских акций протеста в Газе – 22-летний Удай Насер ​​Саади ар-Рубаи.

Судя по публикуемым данным, ар-Рубаи был похищен террористами, в течение четырех часов они подвергали его пыткам, а затем тащили за веревку на шее и передали его родственникам со словами: "Такова расплата для тех, кто клевещет на ХАМАС".

Через несколько часов после этого Удай ар-Рубаи умер.

В соцсетях публикуются видеозаписи, на которых показаны последствия пыток.

Как пишет Daily Mail, жители Газы сообщают в соцсетях, что после акций протеста их вызывают на допросы в контрразведку ХАМАСа. Публикуются видеоролики, на которых боевики ХАМАСа запугивают жителей Газы. Сообщалось также о других попытках похищения протестовавших и о введении десятидневных "домашних арестов" для активистов протеста в Газе.