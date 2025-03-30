Саар прокомментировал "молитву" Эрдогана с просьбой "уничтожить сионистский Израиль"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия Израиля в секторе Газы и пожелал, чтобы "аллах уничтожил сионистский Израиль". Это заявление Эрдоган сделал на выходе из мечети, где проходила молитва по случаю окончания мусульманского праздника Рамадан.

"Геноцид в Газе продолжает набирать ужасающие обороты, представляя миру сцены, которые потрясут любого, у кого есть хоть капля совести и сострадания. Турция твердо выступает против этих преступлений и прилагает усилия для облегчения страданий наших братьев и сестер, используя все доступные ресурсы", – цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Издание Yeni Safak

приводит еще одну цитату: "Да сокрушит Всевышний сионистское государство Израиль своей всепобеждающей мощью".

Министр иностранных дел Израиля Гедион Саар, комментируя слова президента Турции, заявил: "Диктатор Эрдоган показал свое антисемитское лицо. Он опасен для региона и для своего народа, что подтверждают события последних дней. Будем надеяться, что члены NATO поймут это и будут действовать быстро.