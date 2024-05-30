Врач отправил солдата с поля боя в больницу, написав направление на картонке и поставив печать

Очередное свидетельство потрясающего профессионализма и неистребимого чувства юмора израильтян публикует в четверг, 30 мая, интернет-издание 0404.co.il: в отделение неотложной помощи больницы "Вольфсон" поступил пациент, военнослужащий-резервист, в военной форме, с огромной сумкой, оружием и каской, прямиком из сектора Газы. Военнослужащий подал регистратору направление в приемный покой, составленное по всем правилам, с подписью и печатью врача.

Вот только это направление было написано маркером на куске картона: военный врач, который в гражданской жизни работает в больничной кассе "Меухедет", искал какой-нибудь лист бумаги в глубине сектора Газы, но нашел лишь кусок картона. Отрезав прямоугольник подходящего размера, он написал на нем направление.

В верхнем правом углу указана дата – 28 мая, заголовок документа гласит: "Направление в приемный покой", далее следуют личные данные военнослужащего. Текст направления гласит: "Направлен в приемный покой после того, как перенес воздействие очень сильного шума (стрельба), после чего жалуется на снижение слуха, tinnitus (звон в ушах без внешнего акустического стимула, – прим. ред.). Нет признаков разрыва барабанной перепонки, нет ухудшения состояния. Спасибо". Завершает документ личная печать врача, заверенная его подписью.

Персонал больницы "Вольфсон" принял пациента и оказал ему необходимую помощь. К счастью, состояние резервиста не внушает опасений.