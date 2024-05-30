Фракция "Махане Мамлахти" подала законопроект о роспуске Кнессета

Глава парламентской фракции "Махане Мамлахти" депутат Кнессета Пнина Тамено-Шете подала законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва.

Таким образом, "Махане Мамлахти" продвигает решение лидера блока министра Бени Ганца о роспуске Кнессета и проведении в Израиле внеочередных парламентских выборов до октября 2024 года.

Внесение законопроекта о роспуске Кнессета фракцией "Махане Мамлахти" имеет декларативное значение, поскольку фракции оппозиции внесли законопроекты о роспуске Кнессете еще в начале нынешней парламентской сессии.

Таким образом, поданный "Махане Мамлахти" законопроект должен дать формальное обоснование объявленному Бени Ганцем выходу фракции из состава чрезвычайного правительства 8 июня.

Пнина Тамено-Шете, комментируя подачу законопроекта, подчеркнула: "Седьмое октября стало катастрофой, которая требует от всех нас вернуться и вновь добиться доверия народа, создав широкое и стабильное правительство национального единства, способное противостоять стоящим перед страной вызовами в сфере безопасности, экономики и прежде всего – состояния израильского общества".