Полиция опровергает сообщения о начале расследования против бывшего депутата Яира Голана

Пресс-служба полиции опубликовала официальное разъяснение по поводу появившихся в некоторых СМИ публикациях о начале расследования в отношении бывшего депутата Кнессета Яира Голана. В сообщении полиции сказано: "Полиция Израиля на данный момент получила несколько заявлений в связи с публикацией видео с выступления Голана на мероприятии, ведется доследственная проверка".

Напомним, накануне вечером, 29 мая, 14-й канал ИТВ показал видео, которое было снято около трех недель назад на встрече Яира Голана с партийными активистами в Ганей-Тиква. Он говорил о том, что израильские левые активисты должны брать пример с сербов во время их выступлений против Слободана Милошевича, рекомендовав посмотреть фильм "Свержение диктатора". В этой же беседе Голан говорил, что резервисты должны прекратить службу до тех пор, пока не сменится правительство.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре после обнародования этого видео. В своем Х-блоге Бен-Гвир написал, что он обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с просьбой начать уголовное расследование в отношении лидера партии "Авода" Яира Голана в связи с его призывами к отказу от резервистской службы в разгар войны.