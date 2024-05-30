"Кан-11": Израиль и Египет договорились об открытии КПП "Рафиах"

В четверг, 30 мая, израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что между Израилем и Египтом достигнута принципиальная договоренность об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафиах".

По данным телеканала, ЦАХАЛ согласился вывести военнослужащих с контрольно-пропускного пункта, чтобы сделать возможным его открытие.

Корреспондент телеканала Итай Блюменталь отметил, что остался нерешенным единственный вопрос: кто будет отвечать за работу КПП? В последние дни Израиль пытался договориться о передаче контроля над КПП со стороны Газы с представителями европейских стран и США, но никто из них не изъявил желание взять на себя эту миссию.

По данным телеканала, в настоящий момент в Израиле склоняются к тому, что контроль над КПП будет передан "палестинцам, не связанным с ХАМАСом".

По данным телеканала, на следующей неделе должна состояться встреча между представителями Израиля, Египта и США, на которой будут обсуждаться технические вопросы, связанные с открытием КПП.