Reuters: Египет отказал Израилю в совместном управлении КПП "Рафиах"

Египет отверг предложение Израиля о совместном управлении КПП "Рафиах", расположенного на границе сектора Газы и Синайского полуострова. Об это сообщили агентству Reuters информированные египетские источники.

По их словам, предложение было представлено египетской стороне 15 мая делегацией израильских служб безопасности и включало механизм работы КПП и после вывода из Рафиаха израильских войск. Однако позиция официального Каира остается неизменным: КПП должен находиться под управлением Палестинской администрации.

Израильский официальный источник, беседовавший с агентством на условиях анонимности, именно Рафиах был основной темой переговоров Израиля и Египта.

Ливанская газета "Аль-Ахбар", отражающая позицию "Хизбаллы", утверждает, что власти Египта сообщили администрации США: для них неприемлема любая попытка изменения военным путем ситуации на границе между Египтом и сектором Газы. При этом израильские власти, якобы, сообщили, что не намерены выводить войска с КПП "Рафиах".

После перехода КПП под контроль ЦАХАЛа Египет прекратил доставку гуманитарных грузов в Газу, из опасения, что такой шаг будет воспринят, как согласие официального Каира на изменение статус-кво на КПП.