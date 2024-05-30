"Исламский джихад" опубликовал новое видео с заложником Александром (Сашей) Труфановым

Террористическая организация "Исламский джихад" в качестве акта психологического давления опубликовала новое видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Александром (Сашей) Труфановым.

Предыдущий видеоролик длительностью 30 секунд был опубликован два дня назад.

Труфанов был похищен из своего дома в кибуце Нир-Оз вместе с его матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Три женщины блыли освобождены в ходе сделки с террористами в ноябре прошлого года после 54 дней плена.

В новом видео, снятом и срежиссированном похитителями, заложник произносит: "Израильская армия пыталась убить меня несколько раз, слава Богу, я могу говорить с вами. Я хочу сказать вам правду: Нетаниягу лжет вам, они не хотят вернуть нас живыми, это гораздо дешевле и выгоднее".

Террористы продолжают давить на антиправительственные выступления, и далее в подготовленном ими тексте похищенный обращается к протестующим и просит "усилить давление, чтобы скинуть правительство и сформировать осенью новое правительство, которое уже будет работать над освобождением заложников".

"Вы знаете, сколько заключенных (Труфанов произносит именно это используемое палестинцами в отношении похищенных мирных жителей слово, а не "заложник" и не "похищенный", – прим. ред.) погибло от бомбежек сектора Газы, и я не хочу стать таким как они".

"Пожалуйста, помогите нам, протестующие – сделайте все, чтобы нынешнее правительство пало, чтобы было создано новое правительство, которое будет работать над нашим освобождением, – продолжает заложник. – Единственное решение это заключить сделку и добиться прекращения огня. Я хочу, чтобы меня везде показали, чтобы вы оказали давление на лидеров и добились соглашения. Я не сделал ничего, чтобы моя жизнь стала такой. Не позволяйте этому правительству похитить меня. Мама, папа, со мной все хорошо. Продолжайте жить, несмотря ни на что".

Подчеркнем, что на этом видео, как и на предыдущих видео с заложниками, люди явно говорят не от себя, они произносят тексты, которые им дают террористы, и говорят они это, находясь в состоянии смертельной опасности.