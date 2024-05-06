Родственники похищенных потребовали от Ганца и Айзенкота "устранить препятствия к сделке с ХАМАСом"

В понедельник, 6 мая, 80 родственников 30 похищенных письменно обратились к министрам кабинета по ведению войны Бени Ганцу и Гади Айзенкоту с требованием "устранить препятствия, которые чинит Нетаниягу сделке с ХАМАСом". Под этим письмом свои подписи также поставили семь израильтян, которые побывали в плену ХАМАСа.

В этом письме они потребовали от Айзенкота и Ганца провести срочную пресс-конференцию и "рассказать правду" о ходе переговоров с ХАМАСом, а также ответить на вопросы: что происходило "за кулисами" в субботу, когда Нетаниягу дважды высказывался по поводу операции в Рафиахе? Как принималось решение не отправлять делегацию на переговоры в Каир? Каким образом Нетаниягу удавалось до сих пор торпедировать сделку?

"Мы члены семей похищенных с ужасом наблюдаем за происходящим. Нетаниягу намеренно срывает сделку и обрекает похищенных на смерть. Операция в Рафиахе сейчас – это смертный приговор похищенным", – говорится в письме.

Родственники похищенных обвинили Ганца и Айзенкота в том, что они стали "массовкой в шоу Нетаниягу", и напомнили, что смысл своего пребывания в нынешнем правительстве они оправдывали необходимостью вернуть похищенных. "Настало время перевернуть каждый камень, чтобы вернуть их. Настало время устранить все препятствия, которые установил Нетаниягу на пути к сделке", – заявляют авторы письма.

Это письмо подписали экс-заложники ХАМАСа: Елена Труфанов, Ирина Татти, Гай и Ротем Кальдерон, Тамар Мецгер, Дица Хейман, Хана Кацир, Илана Грицевски.