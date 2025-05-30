Британский отчет о бойне на базе "Урим": погибли 8 из 13 находившихся на базе солдат

Сегодня ЦАХАЛ опубликовал отчет о боях в военном лагере "Урим" в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты. События в армейских отчетах иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники. В отчете ЦАХАЛа о происходившем на базе "Урим", прежде всего, не были указаны имена погибших военнослужащих.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод соответствующего раздела из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит некоторые имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

В разделах отчета британского парламента, касающихся происходившего в тот день на военных объектах, подчеркивается, что часть информации могла быть засекречена, и поэтому авторов отчета не допустили к засекреченным данным. Тем не менее, рассказ о происходившем на базе "Урим", который опубликовала парламентская группа Великобритания-Израиль, более подробный и детальный, чем опубликованные армией результаты расследования.

Наблюдательный военный пост "Урим" (здесь и далее – перевод отчета британского парламента на русский язык)

Наблюдательный пост "Урим" (или пост Командования тылом) был самым дальним от сектора Газы военным объектом, подвергшимся атаке 7 октября 2023 года. Расположенный примерно в 6 милях (около 10 км) от границы, он является частью объединенной территории, включающей кибуц Урим к югу от развязки Урим и базу "Урим" к северу от развязки.

Развязка Урим связывает шоссе 241, которое ведет к городу Офаким, и шоссе 234, ведущее к кибуцу Реим.

База "Урим" разделена между тремя армейскими подразделениями: радиотехнической разведкой, Командованием тыла и разведбатальоном "Нешер" пограничных войск. Хотя все эти военные объекты находятся рядом друг с другом, по сути это независимые базы, каждая из которых обнесена разделительным ограждением (как внешним, так и между собой). Между этими военными объектами нулевая взаимная интеграция – по соображениям секретности.

В военном лагере Командования тыла дислоцированы военнослужащие "Пикуд а-Ореф", на базе радиотехнической разведки размещены военнослужащие подразделения 8200. В связи с этим, хотя атаке подвергся наблюдательный пост (лагерь Командования тыла), в отношении событий в районе базы "Урим" действует высокий уровень секретности.

7 октября 2023 года на наблюдательном посту "Урим" находились 13 солдат – сильно меньше обычного количества из-за субботы и праздника Симхат-Тора. Тем утром были убиты восемь военнослужащих, некоторые из них начали срочную службу всего за недели до гибели.

Утренняя атака террористов началась с интенсивного ракетного обстрела в 06:29, из-за которого сработала система тревоги "Цева Адом". Военнослужащие, двое из которых все еще были в пижамах, вначале побежали в небольшое бомбоубежище – "мигунит". Когда между сиренами возникла небольшая пауза, солдаты побежали в оперативный центр ("хамаль"), поскольку решили, что там будет безопаснее.

В 07:26 террористы ХАМАСа на мотоциклах прибыли к воротам базы "Урим", но повернули назад, чтобы атаковать наблюдательный пост Командования тылом, где забор был подорван установленным взрывным устройством. Хотя непосредственно на военный объект проникли только 10-15 террористов ХАМАСа, еще около сотни боевиков на мотоциклах и в пикапах Toyota захватили развязку Маон на шоссе 234 и рассредоточились по всей окружающей территории, включая соседний кибуц.

Сержант (повышена посмертно) Офир Давидян, рядовая Лиор Леви и капрал Итамар Аиш были убиты при попытке перебежать из бомбоубежища в "хамаль", но перед этим они вернулись в жилые помещения, поскольку посчитали, что речь идет о ракетном обстреле, а не о проникновении террористов на базу.

Террористы взяли мобильный телефон убитого ими Итамара Аиша, сфотографировали его тело и отправили фотографию тем, кто был в его списке контактов, включая членов семьи. Себя террористы тоже активно снимали: записанные ими кадры показывают их в зеленых повязках военного крыла ХАМАСа и с многочисленным оружием, включая гранаты и РПГ.

В течение почти часа шестеро военнослужащих прятались в оперативном центре ("хамале"), пока террористы пытались прорваться внутрь, используя взрывчатку и гранаты. На кадрах видеонаблюдения на базе, которые были разрешены к публикации, видны девушки-военнослужащие, которые прячутся под столом. В это время их старшие коллеги – старший лейтенант Алина Правосудова (23 года) и старший сержант Аарон Фараш (36 лет), занимали оборонительные позиции и постоянно отправляли сообщения своим старшим командирам, информируя их о проникновении террористов на базу и запрашивая срочную поддержку.

В 08:15 террористы подорвали первую дверь, рядом с которой с оружием в руках стоял Аарон Фараш, затем они бросили гранату, убив Фараша. На следующих кадрах видеонаблюдения была видна Алена Правосудова, которая направляет оружие в сторону двери, а также сержант Шир Шломо, тоже с оружием в руках. Затем террористы обстреляли камеры, и больше видеозаписей о происходившем в "хамале" нет.

В 08:17, когда террористы открыли вторую дверь и бросили в помещение гранаты, Алина Правосудова отправила последнее сообщение, в котором было сказано: "Нас ранили". Она открыла огонь по террористам, пытаясь защитить себя и других девушек-военнослужащих, но была убита вместе с сержантом Шир Шломо и сержантом Данит Коэн.

Две девушки-военнослужащие, прятавшиеся в "хамале", выжили, притворившись мертвыми. Они ждали помощи в течение четырех часов. Сержант Эден Рам получила 12 ранений в плечо, ноги и левую руку. Сержант Сахар Атедаги, по сути, спасла подругу: она рассказывала, что слышала звуки интенсивного боя снаружи, но делала все возможное, чтобы помочь Эден, поскольку у Эден левая нога была полностью залита кровью. Сахар сделала кровоостанавливающий жгут из собственной рубашки.

Вскоре после того, как террористы прорвались в "хамаль", к базе Командования тылом "Урим" подъехал подполковник Саги Барух, он немедленно вступил в бой, ранив, как минимум, трех террористов. Затем к нему присоединились бойцы с соседней базы "Урим" после того, как террористы забаррикадировались в здании, где находился "хамаль". Военнослужащие вступили в бой с террористами, во время которого была убита сержант Ади Громан из 414-го батальона разведкорпуса пограничных войск, вызвавшаяся возглавить штурм.

Вскоре после полудня военнослужащие, наконец, добрались до командного центра, они эвакуировали Эден и Сахар – Сахар только во время эвакуации поняла, что она тоже ранена в ногу.

К 13:00 район вокруг базы "Урим" был объявлен полностью свободным от террористам. Позднее в районе военной базы, наблюдательного поста, кибуца Урим и соединяющих эти объекты дорог были найдены тела от 80 до 90 террористов.

Имена погибших на базе Командования тылом "Урим" 7 октября:

сержант Офир Давидян, 18 лет, из Патиша, служила в подразделении логистики.

рядовая Лиор Леви, Командование тылом Южного округа, 19 лет, из Димоны,

капрал Итамар Аиш, 19 лет, из Кирьят-Гата,

старший сержант Аарон Фараш (36 лет, из Офакима),

старший лейтенант Алина Правосудова (23 года, из Хайфы, офицер радиоэлектронной разведки),

сержант Шир Шломо, 19 лет, из Нетании, южный округ Командования тылом,

сержант Данит Коэн, 19 лет, из Сдерота, Командование тылом,

сержант Ади Громан, 19 лет, из Хоглы, 414-й батальон.