ХАМАС заявил, что обсуждает "план Виткоффа" с другими палестинскими фракциями

ХАМАС опубликовал заявление, в котором говорится, что организация консультируется с другими палестинскими фракциями по поводу предложения о прекращении огня, полученного от специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, Стива Виткоффа.

Детали "плана Виткоффа", по версии Reuters, таковы: предлагается 60-дневное прекращение огня и освобождение 28 израильских заложников, живых и мертвых (ранее говорилось о 10 живых и телах погибших), в первую неделю в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных (список пока не публикуется) и выдачу останков 180 убитых палестинцев (идет ли речь о террористах или мирных гражданах, в публикации не сказано, но, по всей видимости, имеются в виду останки ликвидированных террористов, которые удерживаются на территории Израиля).

План США предусматривает, что ХАМАС освободит последних 30 из 58 оставшихся израильских заложников после того, как будет достигнуто соглашение с Израилем о постоянном прекращении огня. При этом Израиль должен дать обязательство о поэтапном выводе войск из сектора.

Как только ХАМАС утвердит этот план, будет активизирована отправка в Газу гуманитарной помощи.