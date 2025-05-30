Кац: "Мы освободим всех заложников при одновременном разгроме ХАМАСа"
время публикации: 30 мая 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 20:31
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что "ЦАХАЛ продолжает действовать в Газе со всей мощью, нанося удары и разрушая опорные пункты ХАМАСа".
"Мы прежде всего обязаны защитить наших героических солдат срочной и резервной службы, это важнее любого другого соображения. После ликвидации террористов и зачистки территории ЦАХАЛ устранит любую угрозу по модели Рафиаха", - сказал министр обороны.
Исраэль Кац добавил: "Таким образом мы достигнем целей войны: освобождение всех заложников при одновременном разгроме ХАМАСа. Убийцам из ХАМАСа придется выбирать: принять условия "сделки Виткоффа" для освобождения заложников – или быть уничтоженными".