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Израиль

Кац: "Мы освободим всех заложников при одновременном разгроме ХАМАСа"

Война "Железные мечи"
Заложники
Исраэль Кац
время публикации: 30 мая 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 20:31
Кац: "Мы освободим всех заложников при одновременном разгроме ХАМАСа"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что "ЦАХАЛ продолжает действовать в Газе со всей мощью, нанося удары и разрушая опорные пункты ХАМАСа".

"Мы прежде всего обязаны защитить наших героических солдат срочной и резервной службы, это важнее любого другого соображения. После ликвидации террористов и зачистки территории ЦАХАЛ устранит любую угрозу по модели Рафиаха", - сказал министр обороны.

Исраэль Кац добавил: "Таким образом мы достигнем целей войны: освобождение всех заложников при одновременном разгроме ХАМАСа. Убийцам из ХАМАСа придется выбирать: принять условия "сделки Виткоффа" для освобождения заложников – или быть уничтоженными".

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