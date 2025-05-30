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Израиль

Для погибшего в секторе Газы Давида Либи в поселке Малахей а-Шалом создали новое кладбище

Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 30 мая 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 13:32
Для погибшего в секторе Газы Давида Либи в поселке Малахей а-Шалом создали новое кладбище

19-летний Давид Либи, погибший в четверг на севере сектора Газы во время выполнения инженерных работ по поручению министерства обороны, будет похоронен в своем родном поселке Малахей а-Шалом. Специально для его похорон в Малахей а-Шалом будет создано кладбище: все бюрократические процедуры, необходимые для создания нового кладбища, были улажены менее чем за сутки.

Как сообщает в пятницу, 30 мая, "Исраэль а-Йом", с известием о гибели Давида Либи началась настоящая операция по созданию кладбища в молодом поселении Малахей а-Шалом, где жил Давид. Глава регионального совета Биньямин и председатель совета Иудеи и Самарии Исраэль Ганц обратился к министрам с просьбой помочь похоронить погибшего.

Министр по делам религий Михаэль Малкиэли активно занялся решением вопроса, параллельно с этим был с рекордной скоростью была выпущена программа застройки ("тохнит бинуй арит"), в которую внесли кладбище.

Сразу после этого в министерстве по делам религий немедленно выдали лицензию на погребение Давида Либи и лицензию на создание кладбища. В поселке Малахей а-Шалом, созданном всего два года назад, будет создано кладбище, на котором будет похоронен первенец основателя поселения Элиава Либи.

Израиль
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