Угнанный у молодоженов в Бней-Браке свадебный автомобиль найден в Хевроне
время публикации: 30 мая 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 14:33
В конце минувшей недели в полицию поступило сообщение об украденном в Бней-Браке автомобиле: престижный внедорожник служил свадебной машиной для молодой пары, которая планировала торжественно скрепить свои отношения.
Полиция в ходе расследования задействовала ЦАХАЛ и компанию "Пойнтер", и благодаря применению технологических средств угнанный свадебный автомобиль был найден спрятанным в Хевроне.
Рядом с ним нашли также еще один внедорожник, который в марте был украден в Реховоте. Автомобили были отбуксированы в полицию Хеврона, и по завершении формальностей их вернут владельцам.
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