Угнанный у молодоженов в Бней-Браке свадебный автомобиль найден в Хевроне

В конце минувшей недели в полицию поступило сообщение об украденном в Бней-Браке автомобиле: престижный внедорожник служил свадебной машиной для молодой пары, которая планировала торжественно скрепить свои отношения.

Полиция в ходе расследования задействовала ЦАХАЛ и компанию "Пойнтер", и благодаря применению технологических средств угнанный свадебный автомобиль был найден спрятанным в Хевроне.

Рядом с ним нашли также еще один внедорожник, который в марте был украден в Реховоте. Автомобили были отбуксированы в полицию Хеврона, и по завершении формальностей их вернут владельцам.