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Израиль

Угнанный у молодоженов в Бней-Браке свадебный автомобиль найден в Хевроне

Полиция
Расследование
Иудея и Самария
время публикации: 30 мая 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 14:33
Угнанный у молодоженов в Бней-Браке свадебный автомобиль найден в Хевроне
Пресс-служба полиции Израиля

В конце минувшей недели в полицию поступило сообщение об украденном в Бней-Браке автомобиле: престижный внедорожник служил свадебной машиной для молодой пары, которая планировала торжественно скрепить свои отношения.

Полиция в ходе расследования задействовала ЦАХАЛ и компанию "Пойнтер", и благодаря применению технологических средств угнанный свадебный автомобиль был найден спрятанным в Хевроне.

Рядом с ним нашли также еще один внедорожник, который в марте был украден в Реховоте. Автомобили были отбуксированы в полицию Хеврона, и по завершении формальностей их вернут владельцам.

Израиль
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