x
30 мая 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 мая 2026
|
30 мая 2026
|
последняя новость: 16:52
30 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ готовится к новым возможным обстрелам со стороны Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 мая 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 16:59
ЦАХАЛ готовится к возможным обстрелам со стороны Ливана
Ayal Margolini/Flash90

В соответствии с проведенной оценкой ситуации и в связи с углублением операции, проводимой Армией обороны Израиля против "Хизбаллы", ЦАХАЛ готовится к новым возможным обстрелам Израиля, в частности – севера страны, со стороны Ливана.

ЦАХАЛ подчеркивает, что на данном этапе населению необходимо проявлять бдительность, действовать ответственно и подчиняться инструкциям Управления тылом.

В настоящее время изменений в инструкциях Управления тылом нет. В случае, если изменения произойдут, общественность будет немедленно проинформирована об этом.

Отметим, что, в субботу, 30 мая, на севере страны, в Верхней Галилее и на границе с Ливаном, были зафиксированы более десяти обстрелов и атак беспилотников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 мая 2026

967-й день войны: удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии