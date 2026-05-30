ЦАХАЛ готовится к новым возможным обстрелам со стороны Ливана

В соответствии с проведенной оценкой ситуации и в связи с углублением операции, проводимой Армией обороны Израиля против "Хизбаллы", ЦАХАЛ готовится к новым возможным обстрелам Израиля, в частности – севера страны, со стороны Ливана.

ЦАХАЛ подчеркивает, что на данном этапе населению необходимо проявлять бдительность, действовать ответственно и подчиняться инструкциям Управления тылом.

В настоящее время изменений в инструкциях Управления тылом нет. В случае, если изменения произойдут, общественность будет немедленно проинформирована об этом.

Отметим, что, в субботу, 30 мая, на севере страны, в Верхней Галилее и на границе с Ливаном, были зафиксированы более десяти обстрелов и атак беспилотников.