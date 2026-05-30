x
30 мая 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 мая 2026
|
30 мая 2026
|
последняя новость: 16:52
30 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Канадец продавал опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни

Канада
Криминал
время публикации: 30 мая 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 15:51
Канадец продавал опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни
Yossi Zamir/Flash90

60-летний гражданин Канады Кеннет Лоу признал себя виновным по 14 пунктам обвинения в содействии самоубийству и убийстве второй степени в рамках сделки со следствием, сообщает BBC.

По версии следствия, бывший инженер аэрокосмической отрасли создал сеть сайтов, через которые продавал смертельно опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни на специализированных интернет-форумах. Вместе с ядовитыми препаратами Лоу отправлял покупателям подробные инструкции по их применению.

Хотя в канадском суде Лоу признал вину только по 14 эпизодам, касающимся исключительно жертв из провинции Онтарио в возрасте от 16 до 36 лет, международный масштаб его деятельности оказался гораздо шире. Всего правоохранительные органы связывают его онлайн-магазины с более чем 90 смертями в 40 странах мира.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Великобритании. Как отмечает BBC, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) идентифицировало как минимум 79 британских граждан, которые приобрели у канадца смертоносные средства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook