ММА. Израильтянин стал чемпионом Cage Fury

В Филадельфии состоялся турнир ММА CFFC 154: The Thrill on the Hill.

Израильтянин Моше Алади стал временным чемпионом в наилегчайшем весе, нокаутировав в конце первого раунда американца Бена Койла.

Главным был поединок за титул чемпиона в легком весе. Встречались американские бойцы. Кевин Пис болевым приемом в первом раунде победил Уилла Старкса.

26-летний Моше "Соломенная шляпа" Алади провел в профессиональном ММА 7 боев. В шести победил.