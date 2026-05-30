ММА. Израильтянин стал чемпионом Cage Fury
время публикации: 30 мая 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 16:48
В Филадельфии состоялся турнир ММА CFFC 154: The Thrill on the Hill.
Израильтянин Моше Алади стал временным чемпионом в наилегчайшем весе, нокаутировав в конце первого раунда американца Бена Койла.
Главным был поединок за титул чемпиона в легком весе. Встречались американские бойцы. Кевин Пис болевым приемом в первом раунде победил Уилла Старкса.
26-летний Моше "Соломенная шляпа" Алади провел в профессиональном ММА 7 боев. В шести победил.
