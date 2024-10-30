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Израиль

В ДТП на 410-й трассе погиб мужчина, еще один получил травмы

время публикации: 30 октября 2024 г., 01:59 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 01:59
В ДТП на 410-й трассе погиб мужчина, еще один получил травмы
Пресс-служба МАДА

На 410-й трассе, в районе мошава Геалия, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что водитель одной из машин (мужчина примерно 40 лет) скончался от полученных травм на месте.

Еще один человек, пострадавший в этой аварии, 25-летний мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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