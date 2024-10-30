В ДТП на 410-й трассе погиб мужчина, еще один получил травмы

На 410-й трассе, в районе мошава Геалия, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что водитель одной из машин (мужчина примерно 40 лет) скончался от полученных травм на месте.

Еще один человек, пострадавший в этой аварии, 25-летний мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.