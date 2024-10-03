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Израиль

Перед началом бойни в Яффо террорист вошел в мечеть и приказал молящимся не выходить

время публикации: 03 октября 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 21:12
Перед началом бойни в Яффо террорист вошел в мечеть и приказал молящимся не выходить
Itai Ron/Flash90

Полиция продолжает расследование теракта, совершенного террористами ХАМАСа в Яффо во вторник, 1 октября. Напомним, в результате теракта погибли семь человек, в том числе граждане других стран, 16 человек были ранены.

В рамках расследования полиция отслеживает маршрут террористов, которые вначале обстреляли пассажиров трамвая, а затем начали обстреливать и бить ножами прохожих.

По сообщению полиции, в диспетчерскую позвонил гражданин, находившийся в момент теракта в расположенной неподалеку мечети. Он сообщил, что вооруженный мужчина – по всей видимости, один из террористов, – заглянул в мечеть и приказал всем присутствующим не выходить оттуда, иначе он их убьет.

Он назвал адрес мечети, расположенной на улице Иерушалаим, и сообщил, что во время этого разговора он слышит звук выстрелов. Он рассказал о том, что в мечеть зашел мужчина, и все находившиеся в мечети люди перепуганы. На вопрос диспетчера о том, есть ли на улице пострадавшие, мужчина ответил, что он не знает.

Затем она перевела звонящего на линию к другому сотруднику полиции, чтобы он мог описать предполагаемого террориста. Параллельно с этим диспетчер направила на место происшествия крупные силы полиции.

Она также попросила, чтобы люди, находящиеся в мечети, зашли в защищенное пространство.

Напомним, вечером 1 октября двое террористов, вооруженных автоматической винтовкой М-16, а также другим огнестрельным оружием и ножами, на бульваре Иерушалаим в Яффо открыли огонь по пассажирам трамвая и по прохожим.

Ими были убиты семь человек, еще 16 были ранены. Состояние пяти раненых тяжелое.

Террористы были ликвидированы охранниками легкорельсового транспорта и сотрудниками антитеррористического подразделения муниципалитета в сотрудничестве с полицией и гражданскими лицами.

По данным спецслужб, оба террориста были жителями Хеврона и находились на территории Израиля незаконно. Названы имена террористов: Мухаммад Раджаб и Хусейн Тамими.

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