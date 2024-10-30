ВВС ЦАХАЛа атаковали Баальбек во время трансляции речи нового генсека "Хизбаллы"
время публикации: 30 октября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 15:23
После 15:00 30 октября, во время трансляции речи нового генсека "Хизбаллы" Наима Касема, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Баальбеке, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал к незамедлительной эвакуации жителей ливанского города Баальбек, расположенного на востоке страны и считающегося одним из оплотов "Хизбаллы".
Телеканал Sky News Arabia передавал, что после получения предупреждения многие жители Баальбека поспешили покинуть город, на пригородных шоссе образовались автомобильные пробки.
В Баальбеке проживают около 24 тысяч человек.
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