ВВС ЦАХАЛа атаковали Баальбек во время трансляции речи нового генсека "Хизбаллы"

После 15:00 30 октября, во время трансляции речи нового генсека "Хизбаллы" Наима Касема, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Баальбеке, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал к незамедлительной эвакуации жителей ливанского города Баальбек, расположенного на востоке страны и считающегося одним из оплотов "Хизбаллы".

Телеканал Sky News Arabia передавал, что после получения предупреждения многие жители Баальбека поспешили покинуть город, на пригородных шоссе образовались автомобильные пробки.

В Баальбеке проживают около 24 тысяч человек.