"Северный щит": отремонтированы 746 общественных бомбоубежищ в зоне обстрела

Инженерно-строительный отдел министерства обороны сообщает, что в рамках программы "Северный щит" был проведен ремонт и модернизация 746 общественных бомбоубежищ ("миклатов") в Маалоте, Нагарии и Кирьят-Шмоне, еще 460 общественных бомбоубежищ были отремонтированы в Ашкелоне.

В настоящий момент продолжаются строительные работы в 261 укрепленных комнатах (МАМАДах) в частных домах населенных пунктов, расположенных в радиусе до одного километра до ливанской границы, ранее были завершены работы над укреплением множества защищенных комнат в зоне обстрела.

Параллельно с этим проводятся работы по укреплению общественных зданий и образовательных учреждениях, в рамках которых проводится укрепление от ракетных обстрелов 101 учебного заведения и строятся 162 защищенных пространства в общественных учреждениях. Бюджет на выполнение этих работ достигает 96 миллионов шекелей.

В эти дни продолжается строительство 32 защищенных пространств в различных общественных учреждениях Верхней Галилеи, Маром а-Галиль и Матэ-Эшер. Работы продолжаются даже в ситуации постоянных ракетных обстрелов "Хизбаллы".