x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Северный щит": отремонтированы 746 общественных бомбоубежищ в зоне обстрела

время публикации: 30 сентября 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 13:36

Инженерно-строительный отдел министерства обороны сообщает, что в рамках программы "Северный щит" был проведен ремонт и модернизация 746 общественных бомбоубежищ ("миклатов") в Маалоте, Нагарии и Кирьят-Шмоне, еще 460 общественных бомбоубежищ были отремонтированы в Ашкелоне.

В настоящий момент продолжаются строительные работы в 261 укрепленных комнатах (МАМАДах) в частных домах населенных пунктов, расположенных в радиусе до одного километра до ливанской границы, ранее были завершены работы над укреплением множества защищенных комнат в зоне обстрела.

Параллельно с этим проводятся работы по укреплению общественных зданий и образовательных учреждениях, в рамках которых проводится укрепление от ракетных обстрелов 101 учебного заведения и строятся 162 защищенных пространства в общественных учреждениях. Бюджет на выполнение этих работ достигает 96 миллионов шекелей.

В эти дни продолжается строительство 32 защищенных пространств в различных общественных учреждениях Верхней Галилеи, Маром а-Галиль и Матэ-Эшер. Работы продолжаются даже в ситуации постоянных ракетных обстрелов "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

Нетаниягу, находящийся с визитом в США, произнес речь на Генассамблее ООН
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 ноября 2023

Ашкелон: жильцы "деленок" и "ехидот диюр" получат выплату на расселение
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 мая 2021

Управление тылом рекомендовало правительству укрепить 10 тысяч домов в Ашкелоне
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 08 октября 2019

Мэрия Ашкелона грозит оштрафовать жильцов дома, разрушенного при ракетном обстреле, за неубранное бомбоубежище