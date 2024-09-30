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Израиль

Присоединение Гидеона Саара и "Ямин Мамлахти" утверждено Кнессетом

время публикации: 30 сентября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 14:18
Присоединение Гидеона Саара и "Ямин Мамлахти" утверждено Кнессетом
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет утвердил присоединение партии "Ямин Мамлахти" во главе с Гидеоном Сааром к правительственной коалиции. За этот процесс проголосовали 57 депутатов, 40 выступили против.

Напомним, о решении включить в правительство Гидеона Саара и его партию глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил накануне в ходе совместного заявления с Гидеоном Сааром.

Гидеон Саар вошел в правительство как "министр без портфеля", он также стал членом военно-политического кабинета.

На данном этапе речь не идет о присоединении партии Саара к "Ликуду". Гидеон Саар сохранил свободу голосования по серии вопросов, в том числе по вопросу о юридической реформе. Предполагается, что Зеэв Элькин получит статус наблюдателя в военно-политическом кабинете. Пост министра обороны остается за Йоавом Галантом.

Члены кабинета министров единогласно поддержали присоединение Саара к правительству.

Израиль
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