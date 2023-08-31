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    В Израиле

    За день до начала учебного года объявлена забастовка учителей

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    За день до начала учебного года объявлена забастовка учителей
    Flash90

    В ночь на 31 августа, за день до начала учебного года, стало известно о прекращении переговоров с министерствами образования и министерством финансов по поводу повышения зарплаты учителей и объявлении забастовки в системе школьного образования.

    Формат забастовки уточняется.

    Глава Объединения учителей средних и старших классов Ран Эрез заявил, что утром 31 августа состоится еще одна встреча с министром образования Йоавом Кишем. Однако, по его словам, эта встреча вряд ли поможет урегулировать ситуацию, так как проблема в позиции, которую занимает министр финансов Бецалель Смотрич.

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    Ранее сайт Mako писал о договоренности о том, что зарплаты учителей будут повышены на 2 тысячи шекелей. Однако в министерстве финансов это опровергали и заявляли, что разница в требованиях слишком велика.

    Ран Эрез говорил, что Бецалель Смотрич не считает вопрос начала учебного года для старшеклассников важным и толкает учителей на объявление забастовки.

    Как сообщалось ранее, Ран Эрез не намерен соглашаться на компромисс минфина, который предложил повысить учителям зарплату на 1100 шекелей, тогда как Эрез требовал повысить им зарплату на 3 тысячи шекелей.

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    Еще одна тема разногласий – срок соглашения. В минфине настаивают на том, чтобы соглашение было прописано на шесть лет. В объединении учителей готовы подписать его на три с половиной года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Августа 2023
    Киш: вопрос о начале учебного года в старших классах решится до утра 31 августа
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Августа 2023
    5 дней до начала учебного года: конфликт между учителями и минфином не разрешен
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Августа 2023
    Ран Эрез рекомендовал учителям экономить, искать подработку и готовиться к длительной забастовке
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