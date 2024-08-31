Теракты в Гуш-Эционе. Расследование и задержания

В Хевроне силы ЦАХАЛа задержали шестерых подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе. Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Установлены личности террористов, ликвидированных в пятницу, 30 августа, вечером, в Гуш-Эционе. На автозаправке в Гуш-Эционе был убит Мохаммад Ахсан Якин Марка, прибывший туда в заминированной машине. В поселении Кармей-Цур был ликвидирован Зади Надаль Тауфик Абу Афифа. Оба – жители Хеврона, в возрасте около 20 лет.

Службы безопасности подозревают, что вместе с двумя заминированными автомобилями, направлявшимися в Гуш-Эцион, из Хеврона выехала еще одна, третья, машина, также готовая к теракту.

Однако это транспортное средство пока не обнаружено. На дорогах Гуш-Эциона расставлены блокпосты, ведутся масштабные поиски террористов.

Утром в субботу на несколько часов был закрыт доступ для палестинских арабов в Пещеру Праотцев в Хевроне. Однако затем ее вновь открыли

Напомним, поздно вечером 30 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.