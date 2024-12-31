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Израиль

"Кан-11": ХАМАС просит о прекращении огня на неделю для составления списка похищенных

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
СМИ
время публикации: 31 декабря 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 20:36
"Кан-11": ХАМАС просит о прекращении огня на неделю для составления списка похищенных
Flash90/Miriam Alster

Корреспонденты телеканала "Кан-11" Сулейман Масуаде и Элиор Леви со ссылкой на зарубежные источники рассказали о новом предложении ХАМАСа, касающемся сделки по заложникам.

По информации источников, ХАМАС предлагает остановить боевые действия в секторе Газы на неделю, чтобы составить и сверить списки похищенных. На четвертый день после прекращения огня ХАМАС обещает передать Израилю список похищенных, которых он готов освободить, к концу седьмого дня Израиль должен сообщить, согласен ли он со списком ХАМАСа, при отрицательном ответе боевые действия в Газе продолжатся.

Источники телеканала отмечают, что в рамках этого предложения ХАМАС не настаивает на выводе ЦАХАЛа из сектора Газы и возвращения жителей северных районов Газы в свои дома.

При этом источники считают, что ХАМАСу известно местонахождение большинства заложников, но он пытается "тянуть время".

При этом в сообщении телеканала отмечалось, что Израиль до сегодняшнего дня не получил от ХАМАСа список заложников, подлежащих освобождению по гуманитарным соображениям.

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