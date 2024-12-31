ЦАХАЛ предупреждает: запрещено возвращаться в 50 деревень на юге Ливана

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал новое предупреждение для жителей южного Ливана. "До дальнейшего уведомления вам запрещено перемещаться на юг к линии деревень и их окрестностям", – сказано в официальном уведомлении, сопровождаемом картой.

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, поэтому на данном этапе вам запрещено возвращаться в свои дома от этой линии к югу, – пишет он далее. – Любой, кто перемещается южнее этой линии, подвергает себя опасности".

Авихай Эдраи также указывает, что запрещено возвращаться в населенные пункты из приведенного в предупреждении списка, включающего 50 населенных пунктов на Юге Ливана, в том числе Дахира, Тайба, Накура, Хиям, Бинт-Джбейль, Марджаюн, Шебааа, Кафр-Кила и другие.