Директор яслей в Кирьят-Малахи получила три с половиной года тюрьмы за издевательства

Окружной суд Беэр-Шевы вынес приговор в отношении 49-летней Батьи Даян, директора детского сада "Лиликет" в Кирьят-Малахи: она была признана виновной в 50 случаях жестокого обращения с малышами, находившимися на ее попечении.

Батья Даян приговорена к трем с половиной годам лишения свободы, а также к выплате родителям пострадавших детей компенсации на общую сумму 64 тысячи шекелей.

По материалам суда, она била детей, возраст которых составлял от полугода до трех с половиной лет, щипала их, бросала на пол, в некоторых случаях жестокое обращение с детьми происходило на глазах других сотрудниц детского сада.

В обвинительном заключении также говорится о том, что она нанимала для работы в детском саду 16-летних девочек, которым говорила бить детей: в судебном вердикте также нашел отражение этот факт.