Авария квадроцикла под Хадерой: пострадали четыре человека
время публикации: 31 января 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 12:46
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона") на пустыре возле Хадеры, в результате которой были травмированы четыре человека.
Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 20 лет в состоянии средней степени тяжести, получившему черепно-мозговую травму и травмы конечностей, а также троим пострадавшим, получившим легкие травмы.
Пострадавшие были отправлены в больницу "Гилель Яфэ".
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