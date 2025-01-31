Авария квадроцикла под Хадерой: пострадали четыре человека

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона") на пустыре возле Хадеры, в результате которой были травмированы четыре человека.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 20 лет в состоянии средней степени тяжести, получившему черепно-мозговую травму и травмы конечностей, а также троим пострадавшим, получившим легкие травмы.

Пострадавшие были отправлены в больницу "Гилель Яфэ".