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Израиль

Авария квадроцикла под Хадерой: пострадали четыре человека

Мада
ДТП
время публикации: 31 января 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 12:46
Авария квадроцикла под Хадерой: пострадали четыре человека
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона") на пустыре возле Хадеры, в результате которой были травмированы четыре человека.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 20 лет в состоянии средней степени тяжести, получившему черепно-мозговую травму и травмы конечностей, а также троим пострадавшим, получившим легкие травмы.

Пострадавшие были отправлены в больницу "Гилель Яфэ".

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