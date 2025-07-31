"Экспертное заключение не подтверждает нападение собаки": отец младенца требует эксгумацию

Отец годовалой девочки, погибшей около месяца назад в Кирьят-Бялике в результате нападения собаки породы питбуль, после получения вердикта патологоанатома доктора Хена Кугеля, поставившего под сомнение причину смерти девочки, обратился в суд с просьбой о проведении эксгумации тела малышки.

В заключении специалиста указано, что по данным медицинских отчетов и по фотографиям травмы, нанесенной младенцу в области головы, невозможно дать достоверное заключение "относительно механизма причинения повреждений".

Доктор Хен Кугель, возглавляющий институт судебной медицины, указывает: если есть сомнение относительно причины смерти, необходимо извлечь тело из могилы и провести вскрытие – в данном случае, вскрытие может быть частичным.

Существуют и другие моменты, которые могут опровергнуть версию о нападении собаки: принадлежащий матери девочки питбуль был изъят сразу же после инцидента, но на собаке не было следов крови. Версия о нападении собаки была передана медикам матерью девочки.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, полиция все еще не завершила расследование обстоятельств смерти ребенка, однако на заседании суда представитель полиции не указал, какие дополнительные действия по данному делу проводятся.

Мать девочки выступает против требования отца. Адвокаты отца девочки подчеркивают, что их клиент до сих пор не смог добиться получения информации о том, что же на самом деле случилось с его дочерью. Родители девочки жили раздельно, малышку воспитывала мать.

Судья Амир Саламе сообщил, что он хочет подробнее изучить материалы расследования, и решение по вопросу эксгумации тела ребенка будет принято в ближайшие дни.