x
31 июля 2025
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 15:54
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Экспертное заключение не подтверждает нападение собаки": отец младенца требует эксгумацию

Суд
время публикации: 31 июля 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 14:46
"Экспертное заключение не подтверждает нападение собаки": отец младенца требует эксгумацию
Mark Peterman/AP Images for PetSmart Charities

Отец годовалой девочки, погибшей около месяца назад в Кирьят-Бялике в результате нападения собаки породы питбуль, после получения вердикта патологоанатома доктора Хена Кугеля, поставившего под сомнение причину смерти девочки, обратился в суд с просьбой о проведении эксгумации тела малышки.

В заключении специалиста указано, что по данным медицинских отчетов и по фотографиям травмы, нанесенной младенцу в области головы, невозможно дать достоверное заключение "относительно механизма причинения повреждений".

Доктор Хен Кугель, возглавляющий институт судебной медицины, указывает: если есть сомнение относительно причины смерти, необходимо извлечь тело из могилы и провести вскрытие – в данном случае, вскрытие может быть частичным.

Существуют и другие моменты, которые могут опровергнуть версию о нападении собаки: принадлежащий матери девочки питбуль был изъят сразу же после инцидента, но на собаке не было следов крови. Версия о нападении собаки была передана медикам матерью девочки.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, полиция все еще не завершила расследование обстоятельств смерти ребенка, однако на заседании суда представитель полиции не указал, какие дополнительные действия по данному делу проводятся.

Мать девочки выступает против требования отца. Адвокаты отца девочки подчеркивают, что их клиент до сих пор не смог добиться получения информации о том, что же на самом деле случилось с его дочерью. Родители девочки жили раздельно, малышку воспитывала мать.

Судья Амир Саламе сообщил, что он хочет подробнее изучить материалы расследования, и решение по вопросу эксгумации тела ребенка будет принято в ближайшие дни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025

Умер 10-месячный младенец, покусанный собакой в Кирьят-Бялике
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025

Собака покусала младенца в Кирьят-Бялике, врачи борются за жизнь ребенка