Экс-заложница Эмили Дамари на правах гражданки Великобритании вступила в спор с Киром Стармером

Бывшая заложница ХАМАСа Эмили Дамари, имеющая, помимо израильского, и британское гражданство, в соцсети Х прокомментировала заявление премьер-министра Кира Стармера о намерении Лондона признать Палестинское государство.

"Как гражданка Великобритании и Израиля, проведшая 471 день в плену ХАМАСа, я глубоко опечалена вашим решением, Кир Стармер, признать палестинское государство. Этот шаг не приближает мир, он будет наградой террору. Он посылает опасный сигнал: насилие приводит к легитимации. Признавая государство в то время, когда ХАМАС все еще контролирует Газу и продолжает террор, вы не способствуете решению, вы затягиваете конфликт. Признание в таких условиях воодушивляет экстремистов и подрывает всякую надежду на мир", – написала она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на обращение к нему бывшей заложницы. Он заявил, что "понимает", через что прошла Дамари, но страдания заложников не изменят позицию Лондона. "Я предельно ясно и твердо заявил: оставшиеся в плену заложники должны быть освобождены. Такой была наша позиция с самого начала, и я четко представляю, какой ужас пережила Эмили, – заявил Стармер в интервью ITV West Country, добавив, что раньше встречался с ней. – Одновременно с этим мы должны сделать все возможное, чтобы облегчить гуманитарную катастрофу в Газе, где дети и младенцы голодают из-за нехватки помощи, которую можно было бы доставить. Именно поэтому я заявляю: если ситуация на месте существенно не изменится, мы это оценим в сентябре, то Великобритания признает Палестину".