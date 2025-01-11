"Вечные химикаты" опасны не только для людей, но и для диких животных

Основные исследования PFAS фокусируются на людях, но новое исследование показывает, что химикаты также вредят животным.

Ученые из содружества научных и промышленных исследований в Даттон-Парке (Австралия) поймали пресноводных черепах (Emydura macquarii), обитающих в трех различных местах в Квинсленде: одном – с высоким уровнем PFAS, другом – с умеренным и третьим – с низким, при этом другие загрязняющие вещества там отсутствовали. В лаборатории некоторые самки черепах были стимулированы гормонами для откладки яиц. Затем взрослые черепахи и их выведенные в лаборатории детеныши прошли физические и химические анализы, а также тестирование яичной скорлупы, чтобы выявить связь между прочностью панциря и воздействием PFAS .

Как и люди, эти черепахи передавали PFAS своим детенышам через жиры и питательные вещества. Основная часть накопленных химикатов у взрослых черепах была найдена в яичниках самок, хотя следы загрязняющих веществ были обнаружены и в других органах: печени, почках и сердце. Лабораторные детеныши также имели высокий уровень PFAS в организме и показывали тревожные признаки деформаций, в основном чешуи.

На двух других загрязненных участках с высоким уровнем химикатов не было найдено детенышей, что указывает на небольшую продолжительность жизни черепах. Это может быть связано как с тем, что деформации делают их уязвимыми для хищников, так и с возможными проблемами со здоровьем, которые приводят к ранней смерти.

Также были замечены различия в количестве и размере откладываемых яиц: черепахи с умеренно загрязненного PFAS участка откладывали больше, но меньших по размеру яиц, чем черепахи с относительно чистого участка.

Продолжая исследование пресноводных черепах, группа также анализирует влияние PFAS на другие виды, включая пресноводных крокодилов, тростниковых жаб и лягушек. Ученые утверждают, что незнание влияния опасных химикатов на животных может привести нас к непоправимым последствиям уже через 10-15 лет.