Ynet: ЦАХАЛ может освободить от службы резервистов с психической инвалидностью

По информации издания Ynet, военные психиатры начали приглашать на собеседование активных резервистов, у которых есть подтвержденная инвалидность по психике на уровне 30% и выше. В перечень психических и психологических проблем включено также посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР.

На данном этапе процесс проходит негласно, и данное решение стало следствием месяцев штабной работы Армии обороны Израиля и министерства обороны. Военные психиатры должны будут определить пригодность бойцов с психическими проблемами к продолжению активной резервистской службы.

В ЦАХАЛе настаивают, что данное решение не связано с резким ростом числа случаев самоубийств – как среди срочников, так и среди резервистов. Отметим, что статистика суицидов официально не публикуется, и во многих случаях семьям покончивших с собой резервистов приходится добиваться, чтобы государство признало связь рокового решения их близкого и его военной службы.

Всего несколько дней назад покончил с собой Ариэль Меир Таман, который в рамках своей резервистской службы после "черной субботы" 7.10.23 занимался идентификацией тел погибших.

Таман служил в военном раввинате, и в период войны "Железные мечи" он принимал участие в расследованиях обстоятельств гибели жертв террористов в особо сложных и эмоционально тяжелых случаях. Затем он был переведен в подразделение по идентификации погибших при Командовании тылом, а его последним местом резервистской службы была охрана населенных пунктов.

Сообщается, что в течение последнего года Ариэль Меир Таман получал психологическую помощь в связи со своим значительно ухудшившимся вследствие пережитого на службе состоянием.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944