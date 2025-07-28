СМИ: резервист, занимавшийся опознанием тел погибших 7.10, покончил с собой

Тело Ариэля Меира Тамана без признаков жизни было обнаружено в его доме в Офакиме. По сообщениям СМИ, он покончил жизнь самоубийством в тот момент, когда его жена была на работе, а дети – в летнем лагере. Ариэль Меир Таман в рамках своей резервистской службы после "черной субботы" 7.10.23 занимался идентификацией тел погибших.

Как сообщает новостная служба КАН, трагедия произошла в воскресенье, 28 июля – и на следующий день была разрешена к публикации информация о смерти резервиста. Военная полиция ведет расследование обстоятельств случившегося. У Ариэля Меира Тамана остались жена и четверо детей.

Таман служил в военном раввинате, и в период войны "Железные мечи" он принимал участие в расследованиях обстоятельств гибели жертв террористов в особо сложных и эмоционально тяжелых случаях. Затем он был переведен в подразделение по идентификации погибших при Командовании тылом, а его последним местом резервистской службы была охрана населенных пунктов.

Сообщается, что в течение последнего года Ариэль Меир Таман получал психологическую помощь в связи со своим значительно ухудшившимся вследствие пережитого на службе состоянием. Его близкие говорят, что он был сильным и безотказным человеком, в котором все окружающие находили поддержку и сочувствие.

Речь идет об очередном случае самоубийств среди военнослужащих – как срочников, так и резервистов, – которые все чаще происходят в последние месяцы.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944