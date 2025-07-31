x
31 июля 2025
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 22:11
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан 11": Израиль потребовал передать юг Сирии под контроль спецслужб, а не армии

Сирия
Друзы
Израиль
время публикации: 31 июля 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 21:41
"Кан 11": Израиль потребовал передать юг Сирии под контроль спецслужб, а не армии
AP Photo/Omar Sanadiki

Как сообщает новостная редакция "Кан 11", в последние дни израильская сторона передала Сирии обращение, в котором потребовала, чтобы власть на юге страны осуществлялась не военными, а службами безопасности.

"Кан" отмечает, что в Сирии есть три силы, имеющие право на ношение оружия. Во-первых, это вооруженные силы – 20 дивизий, состоящих как из военнослужащих свергнутого режима Башара Асада и вооруженных групп. Во-вторых, это вооруженные группировки, в том числе джихадистские – они подчиняются министерству обороны.

Третья сила – это спецслужбы, подчиняющиеся министерству внутренним дел. Именно им Израиль требует передать реальную власть над югом Сирии. Они устроены по конфессиональному признаку, то есть в друзских районах в них служат друзы. По сути, это означает, что регион будет демилитаризованным.

Также сообщается, что несколько месяцев назад министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани связался с духовным лидером израильских друзов шейхом Муафаком Тарифом и пригласил его посетить Сирию. Шейх отклонил это приглашение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июля 2025

По модели 7 октября: боевики убивали безоружных друзов в Сирии, снимая убийства на видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025

СМИ: Израиль и Сирия договорились о перемирии в Ас-Суэйде
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2025

SOHR: ЦАХАЛ атаковал колонну боевиков-бедуинов в Ас-Суэйде, на юге Сирии