"Кан 11": Израиль потребовал передать юг Сирии под контроль спецслужб, а не армии

Как сообщает новостная редакция "Кан 11", в последние дни израильская сторона передала Сирии обращение, в котором потребовала, чтобы власть на юге страны осуществлялась не военными, а службами безопасности.

"Кан" отмечает, что в Сирии есть три силы, имеющие право на ношение оружия. Во-первых, это вооруженные силы – 20 дивизий, состоящих как из военнослужащих свергнутого режима Башара Асада и вооруженных групп. Во-вторых, это вооруженные группировки, в том числе джихадистские – они подчиняются министерству обороны.

Третья сила – это спецслужбы, подчиняющиеся министерству внутренним дел. Именно им Израиль требует передать реальную власть над югом Сирии. Они устроены по конфессиональному признаку, то есть в друзских районах в них служат друзы. По сути, это означает, что регион будет демилитаризованным.

Также сообщается, что несколько месяцев назад министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани связался с духовным лидером израильских друзов шейхом Муафаком Тарифом и пригласил его посетить Сирию. Шейх отклонил это приглашение.