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Израиль

Полиция сообщила о задержании для допроса двоих подозреваемых по делу "Катаргейт"

Полиция
Катар
Расследование
время публикации: 19 марта 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 20:28
Полиция сообщила о задержании для допроса двоих подозреваемых по делу "Катаргейт"
Avshalom Sassoni/Flash90

В рамках расследования, проводимого управлением по борьбе с тяжкими и международными преступлениями (ЯХБАЛ) и "Лахав 433" по делу "Катаргейт", для допроса задержаны двое подозреваемых.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов отмечается, что в отношении остальных деталей расследования действует судебный запрет на публикацию.

Отметим, что 19 марта, несмотря на судебный запрет, радиостанция "Кан Бет" опубликовала аудиозапись беседы израильского бизнесмена Гиля Биргера с журналистом, в которой он подтвердил, что передавал деньги от лоббиста Джейя Потлика, оказывавшего услуги правительству Катара, бывшему сотруднику канцелярии премьер-министра Израиля Эли Фельдштейну.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

Адвокаты Фельдштейна Одед Савораи и Сиван Хаузман передали: "Мы убеждены, что корпорация "Кан" не стала бы нарушать изданный судебный запрет на публикацию деталей расследования. Из этого следует, и не случайно следует, что Фельдштейн не является подозреваемым. Как мы утверждали с первого момента, Фельдштейн никогда не работал на Катар, никогда не передавал информацию Катару, никогда не получал деньги от Катара. Фельдштейн работал на канцелярию премьер-министра, и вся его деятельность в вопросах внешней политики и безопасности осуществлялась от имени премьер-министра и для премьер-министра".

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