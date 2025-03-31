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Израиль

"Кан": от Нетаниягу требуют отменить назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа

время публикации: 31 марта 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:53
"Кан": от Нетаниягу требуют отменить назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАК
Israel Hadari/Flash90; Miriam Alster/Flash90

В "Ликуде" и некоторых коалиционных партиях требуют от премьер-министра Биньямина Нетаниягу отменить запланированное назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа.

"Господин премьер-министр, кто шептал вам на ухо? Что происходит? Нет прекрасных, смелых, опытных людей, придерживающихся правых взглядов, которые могут возглавить ШАБАК? При всем уважении к вам, у вас нет привилегии ошибаться в таком вопросе", – заявила депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд").

Ранее сообщалось, что в "Оцма Иегудит" также возражают против назначения Эли Шарвита.

Как передает "Кан", Нетаниягу утверждает, что "не знал" об участии Эли Шарвита в демонстрациях против юридической реформы.

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