"Кан": от Нетаниягу требуют отменить назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа

В "Ликуде" и некоторых коалиционных партиях требуют от премьер-министра Биньямина Нетаниягу отменить запланированное назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа.

"Господин премьер-министр, кто шептал вам на ухо? Что происходит? Нет прекрасных, смелых, опытных людей, придерживающихся правых взглядов, которые могут возглавить ШАБАК? При всем уважении к вам, у вас нет привилегии ошибаться в таком вопросе", – заявила депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд").

Ранее сообщалось, что в "Оцма Иегудит" также возражают против назначения Эли Шарвита.

Как передает "Кан", Нетаниягу утверждает, что "не знал" об участии Эли Шарвита в демонстрациях против юридической реформы.