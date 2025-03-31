Арестованы террористы из Шхема, действовавшие по приказам ХАМАСа из Турции

В ходе совместной операции Общей службы безопасности (ШАБАК), центрального отдела полиции Иудеи и Самарии и ЦАХАЛа были арестованы шестеро жителей Шхема, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, планированию и осуществлению обстрелов и установке взрывных устройств. Аресты проводились в январе и в феврале, и после того, как доказательная база была собрана, информация о разоблачении террористической ячейки была разрешена к публикации.

По данным расследования, ячейка действовала под прямым руководствов террористической организации ХАМАС из Турции, и подозреваемые получили финансирование в размере десятков тысяч долларов в качестве оплаты за осуществление терактов против служб безопасности и других целей на территории Иудеи и Самарии.

В ходе ареста троих подозреваемых 29 января была изъята винтовка М-16 и около 40 тысяч долларов наличными. Еще один подозреваемый, арестованный в этот же день, добровольно передал полиции еще 20 тысяч долларов. Позднее по итогам допросов были арестованы еще трое подозреваемых.

Во время расследования один из террористов сообщил, где группировкой было заложено взрывное устройство: прибыв на указанное место возле перекрестка Джат в Самарии сотрудники полиции обнаружили закопанное взрывное устройство кустарного типа. Бомба была сделана из большого металлического контейнера, содержащего взрывчатку. Взрывное устройство было извлечено экскаватором и уничтожено саперами методом контролируемого взрыва.

Расследование привело к раскрытию террористической инфраструктуры, связей террористов с зарубежными организациями и способов передачи денег для финансирования терактов. Собранные доказательства помогли предотвратить запланированные теракты и сформировать доказательную базу для представления террористов суду.

На прошлой неделе против террористов были предъявлены обвинения, срок их содержания под стражей продлен до завершения судебных разбирательств.