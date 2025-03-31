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Израиль

По делу "Катаргейт" Нетаниягу допрашивает следователь, знакомый ему по делам 1000 и 2000

Полиция
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 31 марта 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 18:57
По делу "Катаргейт" Нетаниягу допрашивает следователь, знакомый ему по делам 1000 и 2000
Miriam Alster/Flash90

В офисе премьер-министра продолжается допрос Биньямина Нетаниягу по делу "Катаргейт". Радиостанция "Кан Бет" передала, что глава правительства уже знаком с задающим ему вопросы следователем – это полковник полиции Моми Мешулам, возглавлявший следственную группу по делам 1000 и 2000.

В понедельник, 31 марта, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара приняла решение, что полиция должна допросить Биньямина Нетаниягу по делу "Катаргейт" в то время, когда тот давал показания в окружном суде Тель-Авива. Заседание было прервано, Нетаниягу выехал в свой офис, где должен был состояться допрос.

Биньямин Нетаниягу допрашивается по делу "Катаргейт" в качестве свидетеля. После допроса и на основании его результатов будет принято решение о том, следует ли поменять статус Нетаниягу со свидетеля на подозреваемого.

Ранее полиция задержала двух главных фигурантов этого дела – Эли Фельдштейна, а также советника премьер-министра Йонатана Уриха. Некий журналист, имя которого не опубликовано, задержан для допроса.

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