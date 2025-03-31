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Израиль

После допроса полиция решила, что Йонатан Урих и Эли Фельдштейн останутся под стражей

Полиция
Биньямин Нетаниягу
Катар
время публикации: 31 марта 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 19:49
После допроса полиция решила, что Йонатан Урих и Эли Фельдштейн останутся под стражей
Avshalom Sassoni/Flash90

Завершился допрос бывшего пресс-секретаря офиса премьер-министра Эли Фельдштейна и советника премьер-министра Йонатана Уриха по делу "Катаргейт".

Согласно сообщениям в СМИ, полиция приняла решение оставить двоих главных фигурантов дела о получении денег от Катара под стражей. Утром 1 апреля следственные органы намерены обратиться в суд за продлением срока содержания подозреваемых под стражей.

В это же время глава следственной группы Моми Мешулам продолжает беседовать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Глава правительства допрашивается в качестве свидетеля. После допроса и на его основании его результатов будет принято решение, следует ли поменять статус Нетаниягу со свидетеля на подозреваемого.

Израиль
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