Начальник Генштаба посетил бригаду "Иегуда" и обсудил с офицерами инцидент в деревне Джинба

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир посетил бригаду "Иегуда". Его в этой поездке сопровождали командующий Центральным округом генерал-майор Ави Блут, командир дивизии Иудеи и Самарии бригадный генерал Яки Дольф, командир бригады "Иегуда" полковник Ш. и другие офицеры.

Эялю Замиру были представлены результаты расследования инцидента с порчей имущества палестинских арабов во время операции в деревне Джинба, на юге Хевронского нагорья.

Начальник Генштаба Эяль Замир подчеркнул: от бойцов ЦАХАЛа ожидается, что они будут действовать в строгом соответствии с правилами и боевой дисциплиной, и это является необходимым условием для выполнения возложенной на них миссии.

"Ваша деятельность в этом районе предотвращает теракты в глубине Израиля. Речь идет о сложной, напряженной и важной оперативной работе, за которую я вам выражаю благодарность. Инцидент, который мы сейчас расследуем, представляет собой серьезное нарушение и идет вразрез с фундаментальными ценностями ЦАХАЛа. Применение силы при выполнении боевой задачи должно быть точным и контролируемым. Военные операции в гражданской среде отличаются особой сложностью, поэтому мы обязаны обеспечить качественную подготовку бойцов и командиров. Мы должны продолжать противодействовать террору, действуя решительно, наступательно и одновременно обеспечивая безопасность гражданского населения".