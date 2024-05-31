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Израиль

Исмаил Ханийя обвинил Израиль в неуступчивости по поводу прекращения огня

время публикации: 31 мая 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 12:26
Исмаил Ханийя обвинил Израиль в неуступчивости по поводу прекращения огня
AP Photo/Vahid Salemi, File

Глава политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя обвинил Израиль в использовании переговоров о заключении сделки по освобождению заложников для активизации боевых действий в секторе Газы.

Он подчеркнул, что ХАМАС в очередной раз сообщил посредникам, что без прекращения огня в секторе Газы не будет переговоров об освобождении захваченных террористами израильтян.

Представитель переговорной группы, беседуя с изданием Ynet, назвал обвинения Ханийи "бредовыми".

Он прокомментировал это заявление так: "Этого не произойдет ни в коем случае. Израиль ведет войну в Газе, и Израиль будет продолжать изо всех сил сражаться в секторе, и если они хотят перемирия на благо населения сектора Газы, это возможно только путем переговоров об освобождении заложников".

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