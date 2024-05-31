ЦАХАЛ завершил операцию в восточной Джабалии, где были найдены останки семи убитых заложников

ЦАХАЛ сообщает, что силы 7-й бригады, 460-й бригады и бригады "Цанханим" 98-й дивизии завершили операцию в восточной части Джабалии, на севере сектора Газы.

В ходе боев в этом районе были уничтожены сотни боевиков террористических организаций, разрушена инфраструктура террора, найдены и изъяты или уничтожены сотни единиц оружия, включая ракетные установки, а также боеприпасы и взрывные устройства. Разрушено около 10 км подземных туннелей, в которых были найдены оружие и документы.

Израильские военные нашли в восточной Джабалии останки семи заложников, убитых террористами, и вернули их на территорию Израиля для захоронения.

В общей сложности было нанесено более 200 авиаударов по целям в восточной Джабалии.