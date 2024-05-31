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Израиль

ХАМАС опубликовал видео, на котором, предположительно, звучит голос похищенной Ноа Аргамани

время публикации: 31 мая 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 19:03
ХАМАС опубликовал видео, на котором, предположительно, звучит голос похищенной Ноа Аргамани
AP Photo/Maya Alleruzzo

В качестве очередной акции "психологического террора" ХАМАС опубликовал видео, на котором, предположительно, звучит голос похищенной Ноа Аргамани.

Звучащий за кадром женский голос умоляет "спасти заложников и не допустить, чтобы их убили Нетаниягу и правительство", а также призывает израильтян "перекрыть улицы Тель-Авива и не уходить оттуда, пока мы не вернемся домой"

"Время иссякает, спасите нас, мы не хотим умереть", – говорит заложница (или тот, кто читает этот текст от ее имени), видео дополнено изображением песочных часов.

Подчеркнем, что на этом видео, как и на предыдущих видео с заложниками, люди произносят тексты, которые им дают террористы, и говорят они это, находясь в состоянии смертельной опасности.

26-летняя Ноа, жительница Беэр-Шевы, была похищена с фестиваля и увезена в сектор Газы в "черную субботу", 7 октября.

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