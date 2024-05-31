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Израиль

UNRWA получила 30 дней на освобождение помещений в Иерусалиме и долг по "арноне"

время публикации: 31 мая 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 13:35
UNRWA получила 30 дней на освобождение помещений в Иерусалиме и долг по "арноне"
Jamal Awad/Flash90

Земельное управление Израиля официально уведомило Агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA о необходимости в 30-дневный срок освободить занимаемые помещения и государственную землю, занятую агентством в северном Иерусалиме.

Земельное управление также потребовало ретроактивной компенсации муниципального налога ("арноны") в размере 27 миллионов шекелей за годы, когда UNRWA использовало эти помещения.

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф сообщил об этом решении ранее на этой неделе на ежегодном собрании Коллегии адвокатов Израиля в Эйлате.

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