31 мая 2026
последняя новость: 16:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: в Газе были атакованы склады оружия и автотехники ХАМАСа. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 мая 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 14:56
ЦАХАЛ: в Газе были атакованы склады оружия и автотехники ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в течение недели израильские ВВС атаковали и уничтожили три склада вооружений ХАМАСа в нескольких районах сектора Газы.

По данным армейской пресс-службы, на складах хранились взрывные устройства, длинноствольное оружие, снайперские винтовки и другое боевое снаряжение. На одном из объектов были уничтожены около 10 пикапов, использовавшихся ХАМАСом для военной деятельности.

В ЦАХАЛе заявили, что вооружения предназначались для атак на израильские силы, действующие в районе "желтой линии", и на граждан Израиля.

После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов на объектах.

