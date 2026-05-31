ЦАХАЛ: в Газе были атакованы склады оружия и автотехники ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в течение недели израильские ВВС атаковали и уничтожили три склада вооружений ХАМАСа в нескольких районах сектора Газы.

По данным армейской пресс-службы, на складах хранились взрывные устройства, длинноствольное оружие, снайперские винтовки и другое боевое снаряжение. На одном из объектов были уничтожены около 10 пикапов, использовавшихся ХАМАСом для военной деятельности.

В ЦАХАЛе заявили, что вооружения предназначались для атак на израильские силы, действующие в районе "желтой линии", и на граждан Израиля.

После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов на объектах.