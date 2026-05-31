x
31 мая 2026
|
последняя новость: 16:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 16:04
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав Израиля подал иск против компаний по уходу, распространявших рекламу в больницах

Минздрав
Прокуратура
Социальные проблемы
Больницы
время публикации: 31 мая 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 15:41
Минздрав Израиля подал иск против компаний по уходу, распространявших рекламу в больницах
Yonatan Sindel/Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива первый в своем роде гражданский иск против трех компаний, предоставляющих услуги патронажного ухода, требуя взыскать с них около 1,4 млн шекелей за распространение рекламных листовок и наклеек на территории государственных больниц.

Иск подан от имени минздрава Израиля и касается, в частности, больниц "Шиба", "Ихилов", "Вольфсон" и "Шамир" ("Асаф а-Рофе").

По утверждению государства, представители компаний заходили в отделения и палаты пациентов, в том числе находившихся в изоляции, расклеивали рекламу на имуществе больниц, иногда представляясь посетителями или сотрудниками медучреждений, угрожали персоналу и мешали работе больниц.

Сумма иска основана на расчетах затрат на уборку, удаление наклеек, замену поврежденного оборудования, работу охраны и подачу жалоб в полицию.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook