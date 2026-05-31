Минздрав Израиля подал иск против компаний по уходу, распространявших рекламу в больницах

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива первый в своем роде гражданский иск против трех компаний, предоставляющих услуги патронажного ухода, требуя взыскать с них около 1,4 млн шекелей за распространение рекламных листовок и наклеек на территории государственных больниц.

Иск подан от имени минздрава Израиля и касается, в частности, больниц "Шиба", "Ихилов", "Вольфсон" и "Шамир" ("Асаф а-Рофе").

По утверждению государства, представители компаний заходили в отделения и палаты пациентов, в том числе находившихся в изоляции, расклеивали рекламу на имуществе больниц, иногда представляясь посетителями или сотрудниками медучреждений, угрожали персоналу и мешали работе больниц.

Сумма иска основана на расчетах затрат на уборку, удаление наклеек, замену поврежденного оборудования, работу охраны и подачу жалоб в полицию.