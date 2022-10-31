Говорят лидеры партий и блоков. 13 интервью накануне выборов

Во вторник, 1 ноября, состоятся выборы в Кнессет 25-го созыва. Эти выборы – пятые за последние три с половиной года.

В нынешних выборах участвуют 40 партий и блоков. Согласно опросам общественного мнения, у 11 из них есть реальные шансы преодолеть электоральный барьер. Лидерами рейтинга, как и на прошлых выборах, являются партии "Ликуд" и "Еш Атид".

Кнессет 24-го созыва был распущен 30 июня 2022 года. Тогда же была утверждена дата выборов.

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В течение четырех месяцев перед выборами редакция NEWSru.co.il публиковала интервью с лидерами, министрами и депутатами из ведущих партий и блоков. В общей сложности, было опубликовано 13 таких интервью.

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Предлагаем вам фрагменты этих интервью, которые, на наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания.

ЕШ АТИД

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Лидер партии, премьер-министр Израиля Яир Лапид: "Идея заключалась в том, что можно объединить людей справа, слева и из центра, которые верят в сионизм, верят в то, что Израиль должен быть еврейским и демократическим государством, верят во власть закона, верят в то, что нас объединяет гораздо больше, чем нас разъединяет. И эта идея сработала – наше правительство было одним из наиболее эффективных в истории государства".

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Депутат Кнессета, министр туризма Константин Развозов: "Выборы определят, как будет выглядеть наше государство. Есть силы с очень радикальной идеологией и повесткой дня, выступающие против равенства, против либеральных ценностей. Силы, готовые вернуть государство в каменный век. Они не стесняются своей идеологии. И выборы будут "впритык", так что очень важно, чтобы люди не ленились и шли голосовать".

ЛИКУД

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Депутат Кнессета, бывший министр здравоохранения, экс-спикер Кнессета Юлий Эдельштейн: "Все мои действия направлены на то, чтобы вернуть "Ликуд" к власти, а страну – в нормальные руки... Все хорошо знают, что за весь год депутаты от "Ликуда" так и не вошли в составы комиссий, так как предложения по распределению мест были совершенно неприемлемыми... Кнессет как институт находится в очень тяжелом положении".

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НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ

Лидер партии, министр финансов Авигдор Либерман: "Мы полностью разошлись с Нетаниягу... У него нет правого или левого политического кредо, есть только личные интересы... Если Нетаниягу наберет 61 мандат, то действительно все пропало, и это будет печальная страница в нашей истории. Если же Нетаниягу наберет 59 мандатов и меньше, то сегодня очень высоки шансы на то, что его вышвырнут из "Ликуда"".

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Депутат Кнессета, глава финансовой комиссии Алекс Кушнир: "Мы хотим создать сионистскую либеральную коалицию... Поэтому партия "Ликуд" может быть нашим партнером по коалиции, если не будет возглавляться Биньямином Нетаниягу. А учитывая, что мы очень плотно общаемся с источниками в "Ликуде", мы знаем, что если Нетаниягу не наберет 61 мандат, это приведет к рокировке в "Ликуде" и даст нам возможность создать коалицию без ШАС, "Яадут а-Тора", Бецалеля Смотрича и партии ХАДАШ-ТААЛ".

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МАХАНЕ МАМЛАХТИ

Лидер партии, министр обороны Бени Ганц: "Мы не говорим о палестинском государстве. Такое государство может быть результатом переговоров об окончательном урегулировании между нами и палестинцами. На сегодняшний день я не вижу никаких реальных перспектив на начало таких переговоров, в том числе и потому, что палестинцы отказываются сделать исторический шаг и признать государство Израиль таким, как оно есть, они ни на что не готовы и ничего не хотят".

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Депутат Кнессета, министр юстиции Гидеон Саар: "Я думаю, что это плохо для государства Израиль, чтобы Нетаниягу возвращался на пост премьер-министра. Я говорил людям из "Ликуда", которые вели со мной переговоры после прошлых выборов, что готов даже на правительство чрезвычайного положения на год, если они представят кандидата, которого не зовут Биньямин Нетаниягу. Они разумеется, отказались. И складывается странная ситуация. Четыре раза после выборов у Биби не было парламентского большинства. И все при этом спрашивают, соглашусь ли я быть в коалиции с Биби".

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Депутат Кнессета, министр строительства Зеэв Элькин: "Сегодня есть два варианта – правительство Нетаниягу с партиями его блока, от которых он будет полностью зависеть, или Ганц, который создаст широкое правительство. Или третий вариант – шестые выборы".

АВОДА

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Лидер партии, депутат Кнессета, министр транспорта Мерав Михаэли: "Партия "Авода" начала постепенный путь возвращения к власти от левоцентристского лагеря. Партия "Авода" – это ДНК государства Израиль. Сионизм и социал-демократия. Сионизм и государство благосостояния. Это сионизм, который верит в право на дом для еврейского народа, в социальное и иное равноправие, в безопасность, построенную на силе и на стремлении к миру в то же самое время".

МЕРЕЦ

Лидер партии, кандидат в депутаты Кнессета Заава Гальон: "Бен-Гвир может быть в Кнессете, он не должен быть в правительстве. Человек с такими взглядами не является легитимным в роли министра, но он может быть в Кнессете. Демократия должна себя защищать от Бен-Гвира".

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ЦИОНУТ ДАТИТ

Лидер партии "Оцма Иегудит", депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир: "Если мы будем достаточно большой партией, чтобы вести серьезные коалиционные переговоры, то прежде всего мы будем требовать введения смертной казни для террористов. Второе – изменение правил об открытии огня. Третье – закон об иммунитете для военнослужащих. Четвертое – раздать демобилизованным солдатам оружие. Пятое – вернуться в Негев и Галилею и прекратить существующую там дискриминацию".

ЯАДУТ А-ТОРА

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Депутат Кнессета Ицхак Пиндрус: "На прошлых выборах мы не досчитались восьми-девяти тысяч голосов, а ШАС – 30-40 тысяч голосов. Ясно, что Нетаниягу этим обеспокоен. Но не только он. Борьба за смену власти в Израиле – это наша общая борьба, и поэтому Нетаниягу обращается к тем, кто в прошлый раз остался дома".

БАЙТ ИЕГУДИ

Лидер партии, депутат Кнессета, министр внутренних дел Айелет Шакед: "Я считаю, что Нетаниягу должен был освободить свое место. Но он его не освобождает. А я не диктую "Ликуду", кто будет его возглавлять. Поэтому правый избиратель, который хочет видеть в правительстве не только те партии, которые находятся в кармане у Нетаниягу, должен голосовать за "Байт Иегуди"".

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Примечание: Впервые за многие годы накануне выборов нам не удалось получить согласие на интервью с Биньямином Нетаниягу, являющимся лидером партии "Ликуд" и главой оппозиции. Лидеры блока ХАДАШ-ТААЛ, арабской партии РААМ и ультрарелигиозной партии ШАС проигнорировали наши многократные просьбы об интервью.