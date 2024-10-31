x
31 октября 2024
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2024
|
31 октября 2024
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Рабочий упал с высоты в Бней-Браке, в критическом состоянии он отправлен в больницу

время публикации: 31 октября 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 17:46
Рабочий упал с высоты в Бней-Браке, в критическом состоянии он отправлен в больницу
Фото NEWSru.co.il

Рабочий в возрасте около 50 лет, занятый на ремонтнрых работах, упал с высоты около шести метров во время ремонта в жилом доме на улице Моше Пардо в Бней-Браке.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали ему неотложную помощь и повезли в больницу "Бейлинсон", продолжая реанимацию.

Сообщается, что пострадавший находится в критическом состоянии, он получил множественные крайне тяжелые травмы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

Мужчина из Гиват-Шмуэля разбился насмерть, упав с балкона при разборке праздничного шалаша
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2024

В Иерусалиме насмерть разбился рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2024

Мужчина упал с крыши дома в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии