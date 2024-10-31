Рабочий упал с высоты в Бней-Браке, в критическом состоянии он отправлен в больницу
время публикации: 31 октября 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 17:46
Рабочий в возрасте около 50 лет, занятый на ремонтнрых работах, упал с высоты около шести метров во время ремонта в жилом доме на улице Моше Пардо в Бней-Браке.
Парамедики и фельдшеры МАДА оказали ему неотложную помощь и повезли в больницу "Бейлинсон", продолжая реанимацию.
Сообщается, что пострадавший находится в критическом состоянии, он получил множественные крайне тяжелые травмы.
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