Рабочий упал с высоты в Бней-Браке, в критическом состоянии он отправлен в больницу

Рабочий в возрасте около 50 лет, занятый на ремонтнрых работах, упал с высоты около шести метров во время ремонта в жилом доме на улице Моше Пардо в Бней-Браке.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали ему неотложную помощь и повезли в больницу "Бейлинсон", продолжая реанимацию.

Сообщается, что пострадавший находится в критическом состоянии, он получил множественные крайне тяжелые травмы.