Полиция допрашивает журналистов по делу "Катаргейт"

По делу "Катаргейт" полиция допрашивает журналистов Нира Двори (военный корреспондент 12-го телеканала "Кешет") и Сулеймана Масуадэ ("Кан"). Судя по имеющимся данным, они были вызваны на допрос как свидетели.

После проведения очной ставки между бывшим пресс-секретарем офиса премьер-министра Эли Фельдштейном и советником премьер-министра Йонатаном Урихом, полиция обратилась в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей еще на семь суток.

Ранее 12-й канал ИТВ сообщил, что очная ставка между двумя фигурантами дела "Катаргейт" проводилась из-за существенных расхождений в версиях, изложенных ими во время допроса.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу назвал дело "Катаргейт" "одним большим блефом", а также заявил, что полиция удерживает в заложниках Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа.