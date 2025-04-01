Глава CENTCOM генерал Курилла прибыл в Израиль для обмена оперативной информацией

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла утром 1 апреля прибыл в Израиль. В планах его визита – встреча с начальником Генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром и представителями системы безопасности.

Телеканал "Кан-11" отмечает, что цель визита – обмен последней оперативной информацией. Главными темами обсуждения станут хуситы и Иран. Согласно прогнозам, если США решат нанести удар по Ирану или усилить атаки на хуситов, то Израилю потребуется к этому подготовиться.

Визит проходит на фоне операции, проводимой вооруженными силами США против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и концентрации американских сил в регионе.

Еще неделю назад, сообщая о предстоящем визите главы CENTCOM в Израиль, корреспондент корпорации "Кан" Сулейман Масуадэ отмечал, что Пентагон наращивает свои силы на Ближнем Востоке, перебросив за последние сутки на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, находящуюся рядом с Йеменом и Ираном, стратегические бомбардировщики В-52 и бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, способные нести противобункерные бомбы и ядерное оружие.